Impallomeni: “Il problema del Napoli è Garcia: è entrato con l’accetta in questo gruppo”

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole:

A chi dedica il primo pensiero?

"Mi è piaciuto il gol di Zirkzee, gol da campione. E poi Politano. In un Napoli che va a strappi è molto importante, credo sia l'uomo di Garcia".

Cosa ha detto Napoli-Milan?

"Bella partita, spettacolare, con tanti errori. Il Milan poteva chiuderla, poi il Napoli ha fatto cambi indovinati e dato una logica a una squadra che aveva dimostrato passaggi a vuoto. Resta una squadra forte con talento e temperamento, che per poco non la vinceva. Mi sono divertito molto. Ha detto che il campionato è ancora lungo, Inter e Juventus hanno le difese meno battute del campionato e sembrerebbe questo il duello. Ma ci andrei cauto. Sono due squadre belle toste e piene di talento Milan e Napoli e io le tengo dentro alla lotta".

Limiti che possono pesare per Napoli e Milan?

"Il Napoli avrebbe potuto avere anche meno punti, Garcia è entrato con l'accetta in questo gruppo, ha cambiato le cose ma forse in maniera troppo drastica. Il lavoro di Spalletti non è replicabile, ma uno intelligente come lui doveva capire certe cose. Ha esperienza e ha vinto, ma doveva entrare in punta di piedi. Fa sostituzioni che sono delle belle strattonate anche in corsa, deve stare attento perché se ne perdi un'altra...La situazione è abbastanza preoccupante. Garcia va più sull'individuale piuttosto che sul collettivo. A Verona i giocatori hanno risposto, a questo punto il problema è Garcia. La disponibilità dei calciatori è totale, ieri hanno giocato da campioni d'Italia, quindi il problema è lui".