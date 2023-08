Impallomeni: "Griglia Scudetto? Più avanti Napoli e altre due squadre"

Stefano Impallomeni, nel suo intervento a Tmw Radio, ha parlato dell'Italia e dello scudetto:

Che idea ti sei fatto delle dimissioni di Mancini?

“Complessivamente è stata una pagina brutta, perché è sembrato che la Nazionale fosse sballottata in mezzo ad interessi di varie nature. Anche il lato umano chiaramente ha spinto Mancini a dimettersi. Per Spalletti sarebbe l’ideale allenare la Nazionale e lo vedo anche pronto per questo tipo di sfida. Conte la sua esperienza con l’Italia invece l’ha già avuta”.

Per le gerarchie del campionato che griglie vedi?

“Leggermente più avanti rispetto alle altre vedo Juve,Inter e Napoli. Un po’ più indietro Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina".