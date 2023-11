Impallomeni: "De Laurentiis deve avere il coraggio di decidere su Garcia"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato di coppe e Serie A a TMW Radio, durante Maracanà.

"Per me Napoli-Empoli non è una partita facile. Quello che ho visto in Champions e in casa in altre partite non mi è piaciuto. E' slegato, lungo, che concede occasioni. Ha rilanciato l'Union Berlino ora. Vive di guizzi, dei colpi dei solisti e sta lì perché ha una squadra ricca di talento. Ha le potenzialità per andare in Champions e se sistema qualcosa come equilibri può dare fastidio lassù. Si rischia di sfilacciare una storia di valori. ADL deve avere il coraggio di capire se conviene continuare con Garcia".