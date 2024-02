Impallomeni: "Conte? L'unico che può rispondere a un appello 'folle' è De Laurentiis, Napoli adatta a lui"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà .

Dove vede Conte?

"Ha avuto dei contatti con dei club in Italia e non solo, come caratteristiche di rosa e le ambizioni dei presidente, Napoli potrebbe essere adatta. Anche perché ADL non ha mai nascosto che vuole vincere la Champions. E avrebbe meno pressioni rispetto ad altri club più importanti".

Conte al Napoli riprenderebbe Lukaku?

"No, sono anche passati 4 anni dal periodo dell'Inter. Ma la sensazione che ho è questa. Marotta ha piazzato due colpi, Taremi e Zielinski, che sono clamorosi. Se sono Conte, torno in Italia, so già che l'Inter che è favorita per rivincere lo Scudetto, quindi o hai garanzie di avere una squadra forte o lui nemmeno si sogna di andare a lottare contro l'Inter. Per me è più da United, perché in Inghilterra è molto più facile allentare i cordoni della borsa. Per me strizza l'occhiolino in Premier. Lui per essere ancora Conte punta l'Inghilterra, altrimenti in Italia dovrebbe fare un compromesso. Le ricostruzioni le ha già fatte, ora vuole vincere. Lui si vuole giocare l'ultima carta per essere se stesso. Poi vedremo se accetterà anche l'Italia. Però lo vedo bello carico. L'unico che può rispondere a un appello 'folle' è ADL".