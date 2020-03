Immobile, l'agente: "Ciro a Napoli? Giuntoli lo voleva in azzurro già qualche anno fa, è stato ed è un estimatore! Bisogna bussare alla porta della Lazio"

Ultimissime Napoli - Alessandro Moggi, agente tra gli altri di Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Stagione oltre il 30 giugno? Bisogna capire cosa fare con i contratti. La salute prima di tutto, però dobbiamo pensare anche al dopo dell'industria calcio. Non si può permettere di non completare il campionato, si dovranno trovare delle soluzioni. Si deve per forza trovare una soluzione. Per i calciatori sotto contratto con scadenza oltre il 30 giugno si tratta di capire solo l'aspetto economico, il problema nasce per determinati calciatori che vengono dal primo di luglio è libero di trasferirsi ed ha già firmato con un nuovo club. E' un calciatore che proviene da federazione estera ed ha già firmato con una delle prime tre squadre in classifica di Serie A. Se il campionato finisce oltre il 30 giugno, quel calciatore, oltre quella data, con chi va a giocare? Questo problema non se l'è posto nessuno. Come si fanno a finire le leghe? E i calciatori in scadenza al 30 giugno che non hanno trovato ancora squadra? Con loro il concetto è più semplice. Magari loro sarebbero liberi un mese dopo, ad esempio il 30 luglio. Sono questioni complicate. Oggi gli sforzi devono essere concentrati, più che sul mercato, sui campionati e le coppe. Non sono così sicuro che non si riesca a recuperare l'inizio del torneo per metà maggio. In Cina la situazione non è tornata alla normalità, ma quasi. Se non facciamo i tamponi in Italia non ne usciamo più. Si raggiungerà un picco, aspettiamolo e aspettiamo la discesa della curva. A quel punto, squadre e staff si sottopongono al tampone e magari tra un mese si può cominciare a riprendere gli allenamenti per poi giocare a porte chiuse. Senza i tamponi gli asintomatici non verranno mai fuori e non ne usciamo più. Io mi preoccupo anche del post emergenza. Siamo di fronte al rischio concreto di una perdita di PIL di circa il 5%: sarà un problema sociale gigantesco. Cosa ce ne facciamo dei 25 miliardi stanziati dal Governo? Gli altri paesi stanziano cifre monstre.

Interesse del Napoli per Immobile per il post Milik? Che Giuntoli sia un assoluto estimatore di Immobile non c'è dubbio. Voleva portarlo già al Napoli quando Ciro è approdato alla Lazio. Oggi, però, al di là degli interessamenti del Napoli o di altre società, quando un giocatore ha performance di questo tipo, il calciomercato sta subendo una battuta d'arresto. Quando tornerà, così come il Napoli, potrebbero esserci altre società interessate. Ha un contratto con la Lazio, quando qualcuno busserà alla porta della Lazio se ne parlerà. Ho raccontato del Milan, dell'Inter e della Cina in passato. Un anno fa venne fuori un offerta importantissima dalla Cina. E' normale prevedere interessamenti. Poi vedremo cosa sarà giusto fare.

Quaranta milioni per Milik? L'avete sparata grossa, ha un contratto in scadenza al 2021. Onestamente, partire da una valutazione del genere per un contratto che tra otto mesi circa può essere negoziato da un altro club a paramatero zero per la stagione successiva... E' un ottimo giocatore ma queste sono cifre da top player. Se Milik vale 40 milioni allora Immobile quanto vale?

Attacco Politano-Immobile-Insigne? Non è affatto male, ma mi fermo qui. Piacerebbe a tutti i tifosi del Napoli, è abbastanza comprensibile. Ha un contratto in scadenza nel 2023, è molto legato alla cittò di Roma ed al club, è la bandiera della Lazio. La Lazio ha dato tanto a Ciro e Ciro ha dato tantissimo alla Lazio.