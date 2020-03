Bellinazzo: "Calo del 30% sul valore dei calciatori: il calciomercato cambierà, così come gli stupendi"

Ultime calcio - Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Dal punto di vista economico ci sono difficoltà e questo si ripercuote anche nel calcio. Il CIES ha fatto intendere che i prossimi movimenti di mercato saranno diversi: la bomba Neymar non si ripeterà e le rose sareanno deprezzate. Questo effetto patrimoniale potrà riassorbirsi negli anni. I ricavi, però, stanno venendo meno e lì si creano disagi: ecco perchè vediamo i tagli degli stipendi per rientrare nelle spese, cocì come fatto dalla Juventus. Icardi? Secondo il CIES ci dovrebbe essere un calo del 30% sul valore di ogni calciatore. Anche le plusvalenze vedranno un calo".