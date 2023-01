IlBianconero, Corbo a CN24: "Allegri partirà col 3-5-2: spazio a Milik e Di Maria. Dubbi a centrocampo e le ultime su Chiesa"

Cristiano Corbo, giornalista de Il Bianconero, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante CN24 Live:

"La base di partenza della Juve è il 3-5-2 il modulo che ha svoltato. Danilo, Bremer e Alex Sandro sicuri del posto come Di Maria e Milik. Centrocampo con dubbi: Chiesa non è sicuro, non è ancora al meglio, McKennie potrebbe partire dall'inizio. Paredes fuori e Fagioli in campo. Kostic sull'ou mancino. A Torino c'è timore, si analizzano le vittorie, soprattutto le ultime due, ottenute con tanta fatica e con un pizzico di fortuna. Sono arrivate vittorie senza subire gol, ma la curiosità è capire se contro l'attacco del Napoli potrà accadere lo stesso, dimostrando di poterci stare fino alla fine della stagione nella lotta scudetto. Per la Juventus, perdere a Napoli vuol dire tornare a 10 punti e potrebbe portare ripercussioni".