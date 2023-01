Il talent scout Ugrekhelidze: "Uno così nasce una volta in 50 anni, anche suo fratello minore farà strada"

Napoli - Il talent scout Temur Ugrekhelidze racconta il fenomeno Kvaratskhelia all'edizione odierna di Repubblica:

"Un talento così nasce una volta in 50 anni. Ma anche suo fratello minore, Tornike, è molto bravo e farà strada".

Tornike Kvaratskhelia è il fratello minore di Khvicha Kvaratskhelia. Giovanissimo, ha solo 13 anni e anche lui gioca a calcio e fa il difensore. Lo stesso Khvicha in un'intervista qualche tempo fa disse di lui: "In Georgia gioca anche lui, con i Vikings, ed è veramente molto bravo. Moltissimo. Il Napoli dovrebbe comprarlo? Perché no!".