Il senatore Borghi sulla Juventus: "Ruba da 50 anni, servirebbe una commissione d’inchiesta"

Stanno facendo il giro della rete le parole pronunciate dal senatore Borghi: “Io sono d’accordo con tutti gli anti-juventini. La Juve ruba da cinquant’anni”

Musica e parole del senatore Enrico Borghi che, parlando ai microfoni del Tg1, ha mandato più di una semplice stilettata al club bianconero.

Da sempre tifoso del Torino, è anche membro del ‘Toro club Parlamento’ ed è stata forse proprio la sua fede granata a fargli pronunciare parole che sono diventate subito virali in rete.

Una frase, quella pronunciata dal senatore Borghi che non è evidentemente piaciuta a tanti tifosi della Juventus, visto che nelle ultime ore sono stati in migliaia a commentarle, anche in maniera molto dura, sui vari social network.

“La Juve ruba da cinquant’anni, potremmo istituire una commissione d’inchiesta”.

Il senatore Enrico Borghi si è dunque detto d’accordo con il Presidente del Senato Ignazio La Russa (noto tifoso dell’Inter ed esponente di un partito politico diverso) che nei giorni scorsi ha commentato la recente vittoria della Juventus contro il Monza con una battuta che ha scatenato un'altra bufera sui social (“La Juve ha vinto con un goal rubacchiato").

“Sulla fede calcistica io sono d’accordo con tutti quelli che sono anti-juventini”.