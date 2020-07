Il Roma, Scotto: "Scambio alla pari Milik-Under tra Napoli e Roma, trattativa praticabile"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma:

“Il Napoli ha la capacità di infilarsi sempre in situazioni di mercato complesse ed inedite. Ogni estate c’è un tormentone dai contorni diversi e con Osimhen si è raggiunto un picco mai visto, non per colpa del Napoli. Il nuovo agente del nigeriano ha messo tutto in discussione, resta l’accordo col Lille e poi e l’intrigo delle visite mediche.

Under è in uscita, la Roma deve sistemare il bilancio, non gioca mai ed ha le caratteristiche che piacciono al Napoli. Milik piace alla Roma e se il Napoli accetta di condividere lo scambio alla pari, la trattativa è praticabile”.