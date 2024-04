Il Roma, Scotto: "Occhio alla pista Allegri per il Napoli: c'è stima reciproca con De Laurentiis"

Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capri:

"Italiano è uno che avrebbe voglia di venire al Napoli, Pioli invece non lo so. Tornando a Conte, il Milan può essere una concorrente. Tra lui e De Laurentiis c'è un buon rapporto, ma secondo me aspetta solo un pretesto per rifiutare il Napoli, magari con la scusa di una chiamata da un altro club.

Secondo me è più facile che Conte vada al Milan, dove trova una società più adatta per lui. Ma attenzione perché credo che De Laurentiis abbia voglia di portare al Napoli un grande allenatore e proprio per questo non escluderei un nome come Max Allegri, che potrebbe essere ripescato alla fine.

Tra Allegri e De Laurentiis c'è reciproca stima, un buon rapporto e quindi questa porta non la chiuderei. In pole resta Conte, De Laurentiis sta provando a convincerlo, ma tutte le altre sono alternative al momento".