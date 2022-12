Il Roma, Scotto: "Mi aspetto una sorpresa da Giuntoli, novità sul riscatto di Bereszynski e il rinnovo di Zanoli"

Giovanni Scotto de Il Roma è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non mi è piaciuta la reazione dopo la sconfitta con il Lille con il cambio modulo. Il Napoli partirà con il 4-3-3 per poi spostarsi con il 4-2-3-1 con Raspadori che può essere fondamentale.

Zanoli andrà alla Sampdoria in prestito secco e potrebbe anche rinnovare adeguando il suo contratto prima di approdare alla Samp. Il Napoli prendere Bereszynski in prestito con diritto di riscatto, può essere un buon affare per il ruolo di vice Di Lorenzo. Contini tornerà in anticipo dal prestito, non occuperà spazio nella lista e diventerà il terzo portiere del Napoli. Sirigu non andrà via e proseguirà con gli azzurri.

Marfella potrebbe trovare sistemazione in Serie C in prestito. Demme Salernitana non si farà, l'ingaggio è troppo alto. Mi aspetto delle sorpresa da parte di Cristiano Giuntoli in vista del futuro già a gennaio".