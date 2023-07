Il Roma, Scotto: "Il sostituto di Kim arriverà con calma, il Napoli lavora anche su altri fronti per rinforzare la rosa"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Chi fa le trattative nel Napoli? In questo momento non è facile rispondere a questa domanda, credo che possa essere Micheli a fare questo lavoro. Entro fine mese sarà comunicato il nome del direttore sportivo, c'è un obbligo UEFA da rispettare. Potrebbe essere tra Sinicropi e Micheli il nome del direttore sportivo: c'è chi lavorerà sul mercato e chi, invece, sarà accanto alla squadra. Itakura piace al Napoli ed è stato Micheli a muoversi per avviare i contatti. Il sostituo di Kim è il caso più emblematico e va rimpiazzato presto, anche se non c'è fretta. Il Napoli non ha in pugno il calciatore che vuole e Garcia non conosce ancora gli altri in rosa. Servono il post Ndombele oltre il vice Di Lorenzo con Zanoli che andrà via. Servirà anche un portiere, si lavorerà per provare a riprendere Gollini. Giapponesi? La sorpresa è sempre in agguato, anche sul fronte degli americani".