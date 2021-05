Il Roma, Scotto: "Il Napoli segue l'erede di Fabian, è alto due metri e ricorda Milinkovic-Savic! Emerson Palmieri sempre seguito per la fascia ma ad una condizione"

Napoli Calcio - Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Basic? Un calciatore seguito dal Napoli già lo scorso anno. Giocatore alto, quasi due metri, che gioca da regista e sarebbe un elemento interessante e funzionale per il Napoli. Sarebbe l'erede di Fabian anche se con ruoli diversi. Ha qualcosa di Milinkovic. Zaccagni? E' un obiettivo del Napoli, dando per scontato il 4-2-3-1 di Spalletti e del Napoli. Non c'è un vice Zielinski e Zaccagni ha quelle caratteristiche. Emerson Palmieri? Al Napoli piace questo calciatore e farebbe comodo. Andrebbe a ricoprire il vuoto lasciato da Hysaj. Ha caratteristiche più da tutto campo che difensivo. Piace, ma alle condizioni giuste. Porterebbe esperienza".