Il Roma, Scotto: "Calafiori al Napoli? Mi risulta che a De Laurentiis piaccia un altro difensore in Serie A"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma:

"Ho passato la mattina a capire se Perez domani giocherà contro l’Atalanta. Da Udine mi dicono che Perez giocherà, sarà convocato, è stato provato in allenamento ed è un po’ una situazione inaspettata. Magari non sarà così, vedremo, aspettiamo le convocazioni di Cioffi. Gli accordi sono chiusi, intorno ai 17 milioni, con un prestito a titolo definitivo per 1,5 milioni per 4 anni più uno a favore del Napoli.

Ostigard? Il Napoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo, il Genoa si è mosso per un prestito. Credo che la premura sia portare quest’operazione a termine, credo qualcosa più di 7 milioni. De Laurentiis ha mantenuto la promessa.

Liste? È stata data per scontata la cessione di Ostigard, ma io darei un doppio ingombro: lui e Demme/Zielinski. Non è una situazione semplice.

Calafiori? La preferenza è Buongiorno. Calafiori è un’alternativa che il Napoli segue, ma c’è il Milan avanzato. A me risulta che a De Laurentiis piaccia più Buongiorno"