Il Roma, Scotto a CN24: "Osimhen non si è fatto una bella pubblicità all'estero, sulle visite di Marin e Buongiorno..."

Giovanni Scotto de Il Roma ha parlato a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Entro fine mese si definiranno gli accordi totali per Rafa Marin visto che ci sono già bozze di accordi con lui e il Real Madrid. Nel giro di una settimana ci saranno le visite mediche. Non credo all’acquisto dei tre difensori, perché ci sono già altri in rosa. Un colpo è Rafa Marin e l’altro dovrebbe essere Buongiorno. Se arriva la Premier poi è un po’ complicato. Credo l’unico in uscita non dentro al progetto sia Ostigard in difesa.

Osimhen non si sta facendo una buona pubblicità in Premier con i suoi comportamenti recenti. Si parla poco di mercato in Inghilterra al momento, bisognerà aspettare il mese prossimo dopo gli Europei".