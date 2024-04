Giovanni Scotto de Il Roma è intervenuto ai nostri microfoni durante CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"L'idea è che De Laurentiis voglia puntare su un direttore sportivo giovane emergente come Manna e un'allenatore importante che può essere Conte, sta lavorando su questo fronte. Quello che mi risulta è che Conte non vuole top player e una squadra per vincere subito, vuole una piazza passionale dove può costruire un progetto".