Il Roma, Scotto a CN24: "Kvara chiederà più di 4 milioni per rinnovare. Erede Osimhen? Più David di Gimenez"

Giovanni Scotto è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"De Laurentiis si è giocato la possibilità di tenere buono Kvaratskhelia per un altro anno. Mi riferisco all'adeguamento dell'ingaggio che pare sia stato promesso ma non è mai arrivato perché non c'è stata mai una vera e propria pressione da parte degli agenti. Inoltre De Laurentiis ha fatto capire di avere tra le mani qualcosa in più del semplice aumento dell'ingaggio per il calciatore. Quando poi, dopo il rinnovo di osimhen, ADL avrebbe dato mandato di chiedere una disponibilità all'entourage di Kvara di parlare di rinnovo gli è stato risposto un riparleremo. Il papà di Kvara vuole aspettare il termine della stagione.

Credo che il ragazzo chiederà un contratto importante, ben più alto dei 4 milioni di euro perché porterà qualche interesse di qualche big soprattutto se il rendimento del calciatore dovesse essere in crescendo. Non sarà facile una trattativa alle condizioni del Napoli. Non penso che Kvara potesse avere pretese alla Osimhen, ma penso chiederà ad ogni modo un ingaggio alto.

Come erede di Osimhen, penso sia più David del Lille che Santiago Gimenez. In generale, anche qui peserà la qualificazione alla prossima Champions League del Napoli. Senza la qualificazione, i proventi della cessione di Osimhen verrebbero utilizzati per compensare i mancati incassi Champions".