Il Roma, Scotto a CN24: "Italiano in pole per la panchina del Napoli, credo che ADL abbia già avuto dei contatti con lui e i suoi agenti"

Il prossimo allenatore del Napoli è pronto ad approdare sulla panchina azzurra in vista della prossima stagione. Importanti notizie che riguardano la scelta di De Laurentiis che farà una scelta immediata nelle prossime settimane.

Giovanni Scotto de Il Roma parla del possibile nuovo allenatore del Napoli ai microfoni durante CalcioNapoli24 Live. Queste le parole a CN24 Tv:

"Vincenzo Italiano è in pole per la panchina del Napoli per il prossimo anno, ma chi parte in pole non è detto che arrivi primo e al traguardo. Mi risulta che Italiano lascerà la Fiorentina, non ci sono dubbi. E' stato già di fatto deciso l'addio la scorsa estate quando ha scelto di rimanere fino al termine del contratto. De Laurentiis credo abbia già avuto dei contatti con Italiano e il suo entourage per parlare di progettualità e dell'idea del Napoli del futuro. Se questi primi contatti andranno a buon fine vedremo. Credo che Italiano sia un profilo compatibile con quella che è l'idea di Napoli e il presidente De Laurentiis. Il sogno è Antonio Conte che è stato già cercato, mentre altri profili che piacciono sono Palladino, Farioli e altri.

De Laurentiis può anche far crescere Meluso e fargli fare il direttore sportivo il prossimo anno, non credo che Italiano possa chiedere la sua conferma nonostante i due hanno già lavorato insieme a Spezia ottenendo buoni risultati. Tra loro ci sarebbe ancora con un buon rapporto".