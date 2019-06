Il Roma, Scotto a CN24: "Insigne non partirà, ma per acquisti come James ci sono sempre grandi cessioni"

Giovanni Scotto, Il Roma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli non compra se prima non vende, i grandi arrivi sono sempre arrivati dopo le grandi partenze. James Rodriguez ha un costo del cartellino molto alto. Ancelotti ha avuto la parola di Raiola e Insigne non sarà lasciato partire. Grande punta in arrivo? Le parole di De Laurentiis vanno prese sempre con le pinze, è fuori discussione che è un presidente che parla troppo e spesso anche inutilmente".