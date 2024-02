Il Roma, Scotto a CN24: "Incontro tra ADL e Mazzarri, se non vince col Genoa rischia il posto. Meret andrà via"

Napoli - Giovanni Scotto de Il Roma è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24TV:

"De Laurentiis non si farebbe problemi ad esonerare anche Mazzarri. Già dal suo ingaggio il presidente aveva chiarito all'allenatore che in base ai risultati ci sarebbe stata una posizione in bilico o meno fino a giugno. Si guarda alla partita col Genoa e non oltre, senza un risultato positivo potrebbero essere fatte delle nuove riflessioni considerando anche il rientro di Osimhen. C'è stato un confronto dopo il Milan tra ADL e Mazzarri, al presidente può anche andar bene perdere ma vuole farlo giocando la partita e non vedendo ciò che è accaduto a San Siro. A Meret mancano 2 presenze per dare al Napoli la possibilità di attivare l'opzione di un altro anno di contratto. Nelle idee di De Laurentiis c'è la permanenza del portiere, così come quella di riscattare Gollini. Mi aspetto poi un addio a fine stagione di Meret. La volontà di De Laurentiis è quella di proseguire con Meluso. Potrebbe restare anche con l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo".