Il Roma, Scotto a CN24: "Conte ci tiene a far trapelare questo messaggio ai tifosi. Sulla smentita delle clausole..."

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live" trasmissione in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"Credo che Conte abbia già firmato il contratto con il Napoli. Adesso resta solo da capire la data dell'ufficialità nonché della location e del primo vero meeting che ci sarà per quanto riguarda le scelte tecniche. Conte vuole far capire che non viene a Napoli per soldi. Per questo motivo ha fatto smentire le voci su clausole e quanto altro. Lui viene qui perché crede nel progetto. Ha messo davanti a tutto le motivazioni, le passioni. Detto ciò, le cifre restano comunque importanti. Guadagnerà il doppio di Spalletti a Napoli. Sicuramente Conte, rispetto a Spalletti e Sarri, non ha voluto clausole o pec che hanno creato non poche pressioni.

Il passo più importante sarà gestire bene lo spogliatoio e non avere ingerenze di De Laurentiis. Credo che Conte sia una garanzia in tal senso perché è un profilo che sa tenere il polso fermo con la squadra. Non dico che non credo al fatto che tra Conte ed il napoli non ci sia una via d'uscita futura, ma è inevitabile che il suo contratto sarebbe insostenibile se il Napoli fallisse di nuovo la qualificazione della Champions League".