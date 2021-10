Il Roma, Caiazza svela: "Ho parlato con Insigne e il suo agente, nessun incontro per la MLS. Hanno fatto un importante investimento"

Calciomercato Napoli - Salvatore Caiazza de Il Roma è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Insigne sta facendo un investimento immobiliare importante. Ieri era a pranzo con il suo agente, il padre e investitori. Se Insigne sbaglia qualcosa col Torino l’abbiamo messo in bocca ai lupi perché dicono che pensa alla MLS, invece ieri non era a pranzo con nessun intermediario o presidente della MLS".