Il Roma, Caiazza: "Osimhen è l’uomo del rush finale, mi sono sbagliato su Bakayoko"

Napoli - Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista de ‘Il Roma’. “Domani mi aspetto un Napoli reattivo – ha detto Caiazza a Radio Crc – gli azzurri devono riscattare la sconfitta contro la Juve. A Torino è arrivato un ko immeritato. Il Napoli deve riprendersi al più presto e cercare di conquistare almeno sette punti nelle prossime tre gare contro Sampdoria, Inter e Lazio. Anzi, nel caso i nerazzurri arrivassero al ‘Maradona’ con un ampio vantaggio nella lotta scudetto, il Napoli potrebbe pure puntare al bottino pieno”. Secondo Salvato Caiazza “Al Napoli manca cattiveria. E’ così da quando sono andati via Reina, Hamsik e Albiol. Pensavo che Bakayoko potesse colmare questa lacuna, ma mi sono sbagliato. Spero che nel prossimo mercato il Napoli possa trovare un rimedio”. A proposito della prossima stagione, “il punto fermo sarà Osimhen – ha detto Caiazza a Radio Crc – per me il nigeriano è l’uomo di questo rush finale e soprattutto sarà il titolare in attacco nel prossimo anno”.