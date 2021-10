Il Roma, Caiazza: "Non va snobbata l'Europa League, ma sono d'accordo su questa frase di Spalletti"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma:

"Con i 5 cambi di fatto ci sono 16 titolari, ci sono 2 partite in una. Non esistono titolari e riserve. Demme e Lobotka hanno giocato dall'inizio, Mertens lo conosciamo e ci sa stare in area di rigore. Quando Spalletti dice che la parola turnover è offensiva possiamo essere d'accordo. Non vedo perché snobbare queste competizioni dopo esserci arrivati. Gli stimoli ci sono, bisogna dare un segnale importante: sei primo in classifica, il campionato è difficile, hai la miglior difesa e uno dei migliori attacchi. In questi casi si vede la differenza. Il Milan va bene in Serie A e va in difficoltà in Champions, quindi in questi casi bisogna esaltarsi. Il Napoli non potrà fare una partita d'attesa ma bisogna stare attenti perché la Legia è prima in Europa League perché ha sfruttato il contropiede".