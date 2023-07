Il Roma, Caiazza: "Garcia? Qualche giocatore importante oggi lo schiererà! Su Zanoli..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Garcia? Qualche giocatore importante oggi lo schiererà , penso a Juan Jesus, Demme, Politano e Mario Rui: è naturale però dare spazio ai giovani che hanno sostituito i big arrivati pochi giorni fa, sappiamo bene che Garcia qualche giovane lo lancia sempre come fatto a Marsiglia, Roma e Lille, ha a cuore i giovani e oggi a Dimaro li può valutare, magari ne esce uno. Zanoli lo scorso anno ha esibito le sue qualità alla Sampdoria, ma davanti a lui c’è Di Lorenzo che non salta una partita e diventa difficile esprimersi a certi livelli, a meno che non diventi alternativa offensiva a Politano, in caso di cessione di Lozano”