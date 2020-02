Ultime calcio Napoli – Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Il Napoli, a Brescia, avrebbe trovato il gol, al di là del rigore. Gattuso, in conferenza, ha detto che a contare è il risultato ma evidenziamo anche che non è stato un grande Napoli nel primo tempo. Allan? Non può fare Demme. Fabian? Speriamo possa essere venduto bene, senza Champions il Napoli non può trattenere certi calciatori”.