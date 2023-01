Il Roma, Caiazza: "Elmas al posto di Zielinski? Io mi sbilancio e dico che lo vorrei titolare contro la Roma"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli? Vincere 10-13 partite arriverebbe a 80-89 punti, il Milan come potrebbe superarlo se non vincendole tutte? A Salerno c’è stata la prova del Napoli 2023, che affronta una squadra avvelenata dopo l’8-2 contro l’Atalanta in uno stadio tutto granata. Poteva rischiare, invece il grimaldello azzurro è riuscito ad aprire la porta di Ochoa. Però se non arriva la grande parata di Meret su Piatek, possono essere minuti di fuoco. Elmas al posto di Zielinski? Io mi sbilancio e dico che lo vorrei titolare contro la Roma domenica sera”