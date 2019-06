Il Roma, Caiazza: "Benvenuto Di Lorenzo, diamogli il tempo di crescere e di imporsi. James Rodriguez? Sarebbe un grande acquisto"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli:

“Serve fiducia e pazienza per Di Lorenzo. Abbiamo visto tanti calciatori non con cognome importante e poi sono diventati oggetto del desiderio di tanti club, come Allan o Koulibaly. Di Lorenzo ha la possibilità di mettersi in mostra in una grande piazza e con un grande tecnico. James Rodriguez? Una fascia alta, un calciatore che arriva da una grande piazza. Spero possa arrivare, il valore del Napoli aumenterebbe. Sarebbe un grande acquisto che il Napoli si può permettere. Sorpresa De Laurentiis? Non so cosa potrà essere, ma dovesse acquistare un grande colpo ci sarà da divertirsi".