Il Roma, Caiazza a CN24: "Zielinski e Lozano vanno ceduti a quelle cifre, ma rimpiazzare il polacco non sarà facile! Sul post Kim..."

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live'

“E’ normale che avendo due giocatori in scadenza, come Zielinski e Lozano, se dovessero arrivare offerte dall’Arabia andrebbero accettate per fare ulteriore importante plusvalenza. Il difficile sarà rimpiazzare il centrocampista polacco, che ha una qualità eccelsa, e per trovarne uno simile dovresti spendere un sacco di soldi”.

Sulla situazione Kim-Bayern: “Magari arrivasse la deadline sulla clausola senza che sia pagata, ma credo che ormai sia solo questione di ore. Vediamo come andrà a finire, ma non mi aspetto grandi sorprese anche se lo spero fino in fondo. Sostituto? Ce ne sono diversi che piacciono, tra Kilman, Itakura, Le Normand ed altri. Penso che in questi breafing si sia ragionato su tutti questi nomi, i soldi ci sono ed ora bisogna solo capire su chi operare. Ai tifosi del Napoli dico di stare tranquilli, perché i pezzi pregiati arriveranno”.