Il Roma, Caiazza a CN24: "Spero Osimhen finisca presto questa vacanza africana, servono 9 punti subito"

Salvatore Caiazza de Il Roma è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"La difesa a tre non porta in automatico ad un gioco difensivo, basta guardare cosa fanno Inter che è la capolista e l'Atalanta. Questa squadra l'anno scorso ha battuto tutti e viaggiava a ritmi incredibili. Ora ci vuole una svolta, spero che Osimhen finisca questa vacanza africana perché ha saltato già 8 partite ed è fuori da prima di Natale. Il Napoli può tranquillamente fare 9 punti con Genoa, Cagliari e Sassuolo, ma si deve svegliare. Se non dovessero arrivare 9 punti con queste squadre allora dobbiamo solo pregare che finisca il prima possibile questa stagione. Elmas è voluto andar via a tutti i costi e gioca 15 minuti anche al Lipsia. Hai venduto lui il 20 dicembre e non hai preso un suo sostituto, è arrivato uno che ancora non si vede come Traore. Il Napoli può ritrovare con Osimhen la carica che può farci divertire".