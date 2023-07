Il Roma, Caiazza a CN24: "Osimhen dirà no all'Arabia, Kim? Io mi ricordo cosa dicevano su di lui..."

Notizie Calcio Napoli - Il collega de Il Roma, Salvatore Caiazza, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Osimhen ha opzionato la casa di Ciro Ferrara? Si ma se arriva un’offerta salta il contratto senza penale, è stata fatta questa premessa all’ex Napoli che ha questa casa dove hanno alloggiato anche Koulibaly e Kim. Ora speriamo che possa essere Osimhen ad abitarci per almeno per un altro anno, sarebbe fondamentale per il Napoli e Garcia averlo ancora. Va bene difesa e centrocampo ma le partite le fanno vincere quasi sempre gli attaccanti, con uno da 20 gol a stagione vinci lo scudetto.

Osimhen in Arabia? Secondo me non accetta, quando ti arriva la mail e leggi quanto guadagnerai un po’ ti tremano le gambe ma penso che ci possa andare tra 3 o 4 a anni se vuole continuare a crescere. Poi vedremo se pensa solo a soldi che può guadagnare. Il caso Mbappe insegna, lui ha rifiutato malgrado lavrebbero ricoperto d’oro, l’Europa aldilà dell’aspetto economico, giocare a calcio è un'altra cosa. Può fare 2, 3 anni a grandi livelli e poi magari ci penserà.

Napoli in ritardo sul difensore? Kim arrivò in Abruzzo, non a Dimaro. Allora ADL si doveva nascondere perché c’era un’aria molto pesante verso un presidente che non piaceva, ora ADL ha un credito incredibile con i tifosi, a Dimaro è stato lui il protagonista nei primi giorni prima dell’arrivo dei big, avendo anche appuntamenti importanti. Si è spostato dall’aspetto tecnico per pensare a rinnovi e acquisti. ADL prenderà un grande difensore.

Ho visto Victor in amichevole contro la Spal, su un tiro di Raspadori parato lui non è arrivato sulla ribattuta e si è arrabbiato moltissimo ed è solo un’amichevole, figuriamoci in partite ufficiali. Questo è il tipo di fame che devono avere tutti. Ovviamente è difficile ripetersi ma se la squadra rimane questa e si compra un difensore forte, molto probabilmente anche più forte di Kim perché tanti all’inizio lo presero in giro, con chi addirittura diceva “ma in corea giocano a pallone?”, si può evolvere tutto in positivo.

Le altre arrancano, vedi la Juve con Giunti che non riesce a trovare i giocatori giusti, l’Inter che perde il portiere, Brozovic e Lukaku; il Milan che si deve rimodernare e la Roma che deve trovare un attaccante… Se il Napoli rimane questo può riconfermarsi dando una decina di punti alla seconda.

Rinnovo Zielinski? Scelta giustissima, uno come lui non lo trovi da nessuna parte, per un giocatore del genere devi spendere 50/60 milioni, Lui può dare ancora tanto e non si è fatto ingolosire da Lotito, Sta bene a Napoli e penso che stiano limando solo l’ultimo anno di stipendio, poi dal prossimo prenderà 2,5 più bonus. Con Aurelio De Laurentiis in mezzo è tutta questione di numeri”.