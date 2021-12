Il Roma, Caiazza a CN24: "Insigne? Il Toronto offre il triplo del Napoli! Offerta della vita, difficile rinunciare"

Calciomercato Napoli- Salvatore Caiazza, collega de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv:

“Insigne? Finché si trattava di 5-6 milioni ci potevi anche pensare più, ma se si tratta di 9 milioni e mezzo più bonus alla firma e più premi c’è poco da dire. Non si può condannare il giocatore a fronte di un’offerta del Napoli da 3 milioni e mezzo: parliamo del triplo. Un’offerta mostruosa di fronte alla quale nessuno può tirarsi indietro, indipendentemente dalla napoletanità e dalla bandiera. Il giocatore è aperto al dialogo col Napoli, ma davanti c’è anche il contratto della vita che può cambiare tutto. Detto questo, non credo che ora si farà distrarre da quest’offerta. Anzi: farà il possibile per salutare nel miglior modo possibile".