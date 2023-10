Il Roma, Caiazza a CN24: "Conte unico che può cambiare le cose, e sono sicuro che..."

Notizie Calcio Napoli¬†- Salvatore Caiazza, collega de Il Roma, √® intervenuto a CalcioNapoli24 Live: ‚ÄúL‚Äôunico che pu√≤ cambiare volto a questo Napoli al posto di Rudi Garcia √® Antonio Conte, Tudor fa bene a sposare il progetto turco del Besiktas perch√© se ci fosse stato l‚Äôintento reale di De Laurentiis si sarebbe gi√† mosso. Osimhen? E‚Äô fondamentale e lo abbiamo visto. Anche se non ha esultato ultimamente, √® tornato a segnare e a incidere. La squadra gira tutta attorno a questo giocatore, ci sono alternavi importante ma averlo e non averlo cambia. Tuttavia bisogna anche gestire bene questo ragazzo, perch√© √® dal 2020 ha saltato un campionato intero di ritorno tra peripezie varie. Per quanto Garcia, √® un tecnico che andava mandato via poich√© √® stato delegittimato. Conte? Vuole dei giocatori e non vuole ingerenze nel suo lavoro, mentre sappiamo che ADL interviene spesso. Ma sono sicuro che il discorso non sia ancora chiuso‚Ķ‚ÄĚ.