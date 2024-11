Il pronostico di Fedele: "Vi dico già come andrà a finire Torino-Napoli!"

Ultime notizie SSC Napoli - Enrico Fedele ha parlato di Torino-Napoli così a Radio Marte:

"La contestazione dei tifosi del Torino condizionerà il match? I granata mi preoccupano più della Roma. Dispiace per Vanoli, che ho avuto come mio giocatore per due anni: vive un clima particolare, guida una squadra che si è indebolita, specie dopo l'infortunio di Zapata. Serve chi faccia gol. Il Napoli non cambierà mai: questa è la sua squadra e questa rimane.

Il Napoli ha giocatori come Neres e Ngonge che spaccano la partita, ma non sono utili alla partita. Il giocatore utile è quello che fa le due fasi e non può pensare solo a se stesso, cercando sempre di fare gol. Neres gioca da solo, può incidere durante il secondo tempo, entrando e mostrando i suoi lampi. Ha la qualità tecnica

Pronostico e come finisce domani? Il Napoli non perde assolutamente, ma sarà molto difficile. Il Napoli farà un gol e, visto che ne prende poco, può portare a casa punti con un risultato di misura. La gente, però, deve dimenticare l'idea di un Napoli che le vinca tutte".