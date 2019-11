Il professor Morelli: "I problemi nella testa portano a rigidità, conflitto e mancanza di tranquillità: arriva la riduzione di prestazione. Ancelotti? Grande psicologo"

Ultime notizie calcio Napoli - Raffaele Morelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"I problemi nella testa portano a rigidità, conflitto e mancanza di tranquillità. La tensione crea una contrazione e se questa diventa sempre più presente, possono portare alla riduzione di prestazione. Quando cambiamo ambiente, cambia tutto il cervello. Quando più pensiamo ad un problema, più siamo dentro. Se ci sono divagazioni allora si reagisce subito. Il Napoli ha in panchina un grandissimo psicologo, Ancelotti, grande allenatore e uomo. Come presidente c'è un uomo che ha portato il Napoli fin qui e i tifosi non devono dimenticarlo. Si può uscire da questa situazione affidandosi ai leader: Ancelotti e De Laurentiis. De Laurentiis è uno dei più grandi presidenti della storia del calcio italiano, almeno degli utimi anni".