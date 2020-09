Il prof. Portella: "Collaborazione con il Napoli? Fatti tamponi con una certa celerità, è andato tutto bene. Avrei aspettato per la ripartenza in Serie A"

Ultime notizie calcio Napoli – Giuseppe Portella, professore responsabile della virologia alla Federico II di Napoli che ha collaborato alla realizzazione del protocollo del CTS nel Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nella prima fase in cui abbiamo lavorato per il Napoli eravamo aiutati dall’andamento epidemiologico. Oggi la situazione è diversa ma incrociando le dita le cose stanno andando bene. Abbiamo eseguito tamponi con una certa celerità per le trasferte e bisognava farli prima della trasferta. E’ andato tutto bene. Oltre a Canonico sono stati importanti anche altri medici. Non sono d’accordo con l’idea di partire subito con la Serie A, sarebbe stata preferibile una politica più attendista considerando la crescita dei contagi. Rischiamo di ritrovarci in una nuova fase di aumento dei casi. Avrei aspettato, anche a porte chiuse. Le trasferte muovono molte persone, dallo staff alla squadra fino ai giornalisti. Riapertura stadi ad ottobre? Io farei partire il campionato più in là. Per la riapertura degli stadi va sempre tenuta in considerazione la situazione relativa ai contagi. Francamente sarei prudente, la situazione peggiora appena abbassiamo la guardia”.