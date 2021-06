Il prof. Crisanti: "Riapertura stadi? Serve prudenza, non ci affrettiamo per gli Europei"

Ultime notizie calcio - Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia a Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

“Il numero di casi e decessi fa sperare che gli stadi siano presto aperti ma dovrà essere una cosa molto graduale per via di due incertezze: la durata della protezione del vaccino e le varianti. Abbiamo il privilegio di vedere cosa succede in Inghilterra, dove sono avanti due mesi rispetto a noi: il governo inglese, pur aprendo gli stadi, è molto prudente. La priorità è la sicurezza, non gli eventi, ci vuole uno sforzo nel non farsi prendere dalla fretta o si fa com’è successo nella funivia del Mortirolo, si toglie un freno perché giri l’impianto. Ed è sbagliato”.