Il preparatore atletico Bertelli: "Si gioca oltre ogni limite, cresce il rischio di infortunio"

Ultime notizie calcio - Paolo Bertelli, tra i più importanti preparatori atletici d’Italia, ha parlato della situazione attuale nel mondo del calcio:

"Si gioca oltre ogni limite. Il carico di stress fa sì che certi ritmi non si reggano. Il rischio di infortunio è cresciuto a causa del peso della pandemia: l’ansia, la condizione psicologica ha pesato, come hanno pesato gli strascichi del Covid, su chi lo ha preso e su chi è stato costretto a saltare la turnazione di reparto, per l’assenza di un compagno positivo. Esempio di chi ha pagato un prezzo alto al Covid è Dybala, che non ha ritrovato il suo miglior rendimento. Ma anche Verratti ha avuto lo stesso problema di Paulo, ora dovrà gestire la soglia del dolore".