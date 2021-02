Il Napolista, Gallo: "Perso contro una squadra mediocre. La partita di ieri ha evidenziato le mancanze tattiche degli azzurri"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista:

“Mancanza di critica? Quello che ha detto De Paola (Paolo De Paola ndr) lo condivido pienamente. È una visione triste, anzi dico che a volte i giornalisti diventano portavoce di quel determinato allenatore o giocatore. Non nel senso che li pagano, nel senso che spesso li difendono e parlano per loro. Gattuso gode di un trattamento mediatico e televisivo imbarazzante, perché non ha riscontro nella realtà. Quel secondo tempo è stato ancora più triste, perché ha evidenziato le mancanze tattiche di questa squadra. È stato uno spettacolo un po’ mortificante. Abbiamo perso contro una squadra mediocre. Giornalisti? Non si accetta che si possa avere un’idea diversa. Davide Ancelotti ha rivoluzionato la difesa dell’Everton? (ride ndr). È assurdo che devi aver paura di andare contro il pensiero dominante perché poi dopo devi trovarti contro insulti”.