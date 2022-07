Il Napoli pensa a Raspadori, Peluso: "Sa bene cosa scegliere ma il Sassuolo chiederà una cifra alta"

Federico Peluso, ex difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it sul futuro di Giacomo Raspadori, che piace al Napoli:

“Giacomo non l’ho ancora sentito, è un giovane vecchio e di consigli ne ha bisogno pochi. Ha una maturità incredibile, sa bene come e cosa scegliere. Predestinato a fare una grande carriera? Credo di sì. E’ maturo, ha una grande testa e può fare una grande carriera. Italia o estero? Credo che il suo percorso qui in Italia sia molto importante, poi i campionati esteri sono ambiti da tutti. Come caratteristiche forse lo vedo più in Spagna che in Inghilterra, ma si può adattare ad ogni tipo di calcio, ha una forza esplosiva incredibile, è veloce, farà bene ovunque. Il prezzo giusto? Faccio fatica perché conosco la società, credo ci siano poche possibilità che possano fare un’altra cessione in quel reparto dopo l’addio di Scamacca. Spareranno una cifra molto alta”.