Ultimissime calcio Napoli - Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss in vista del match di Champions League: "Al fianco di Ancelotti ci sarà Di Lorenzo oggi pomeriggio in conferenza. Insigne? Da buon capitano cercherei di esserci a Liverpool per fare tifo in stile capo ultrà, un po' come fece Diego a Mosca anche se lì le dinamiche erano diverse. Servirebbe un gesto forte da parte di Lorenzo, magari prende un aereo privato e raggiunge tutti qui in Inghilterra".