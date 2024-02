Il Mattino, Vacalebre: "Caso Geolier a Sanremo? Sbagliato il regolamento che permette di sovvertire un televoto così forte"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Mattino Federico Vacalebre, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il caso Geolier a Sanremo? Il regolamento permetteva la canzone in napoletano ed un certo tipo di votazioni, forse è sbagliato il regolamento che permette di sovvertire un televoto così forte: permettere un sorpasso di un televoto al 60% è sbagliato, quell’atmosfera non è piaciuta da venerdì in teatro. Io ho indossato una maglia con il Vesuvio, non ho visto cose carine: Geolier ha portato il napoletano sul podio, un artista merita rispetto e venerdì quando ha vinto le cover non l’ho visto. Aver aggiunto il voto delle radio duplica l’orientamento dei giornalisti. La domanda sull’aver rubato o meno? Perdiamo credibilità, gli accreditati dovrebbero essere dei professionisti”