Il Mattino, Taormina: "Nessuna intenzione tra Gattuso e De Laurentiis di lavorare ancora insieme"

Paolo Taormina de Il Mattino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ogni strada può essere buona per il Napoli, tranne quella di Gattuso. Galtier la scelta principale probabilmente. De Laurentiis non ha nessuna intenzione di riappacificarsi con l’allenatore attuale del Napoli, lo stesso Gennaro Gattuso alzerebbe un muro in caso di dietrofront del presidente. Non credo che già la prossima settimana si annuncerà il prossimo allenatore".