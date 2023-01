Il Mattino, Taormina: "Mi risulta che De Laurentiis si stia muovendo per tenere un giocatore in rosa"

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21:

"Mercoledì il Napoli non è stato lo stesso, ma non c'è stato nemmeno il solito Spalletti. Dopo 11 partite in cui non ha sbagliato quasi nulla, con l'Inter si sono visti degli errori di valutazione anche da parte dell'allenatore azzurro. Ieri Inzaghi, approfittando di un avversario non nella serata migliore, ha fatto giocare la squadra con 5/6 uomini nelle retrovie per poi andare in contropiede. La classica partita dei nerazzurri. Ieri i cambi non hanno dato il solito contributo che si è visto in altre occasioni. Sul gol non si possono dare responsabilità a Meret, inoltre da una settimana si parla dell'arbitraggio di questa partita. Bisogna uscire dall'equivoco dei complotti, anche se va detto che la direzione di gara al Napoli non è piaciuta. Pochi minuti per Simeone? Il ragazzo ha compreso il suo ruolo in squadra e sono convinto riuscirà a ritagliarsi altri momenti importanti. Mi risulta che ADL si stia muovendo per tenerlo in rosa. Osimhen è un elemento imprescindibile nel Napoli".