Il Mattino, Taormina: "Manderei in ritiro chi ha preso Lindstrom e ha fatto spendere 30 milioni al Napoli! ADL e Mazzarri erano vicini in aereo per Riyadh e parlavano anche di mercato"

Pino Taormina, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato di mercato, della vittoria del Napoli nel derby contro la Salernitana e del prossimo impegno degli azzurri in Supercoppa.

"L'importante sabato era vincere, ora in Supercoppa bisogna provarci per rimpinguare la bacheca dei trofei. Questo è un momento della stagione in cui la squadra vive delle difficoltà, ma un successo potrebbe portare grande entusiasmo nell'ambiente: il trofeo si gioca su due partite e può accadere di tutto, i valori del campionato si azzerano.

Cosa si è detto sul volo per l'Arabia? ADL e Mazzarri erano vicini in aereo e parlavano anche di mercato. Nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione gli obiettivi che il Napoli si era prefissato in estate, come il raggiungimento del 4°posto e dei quarti di Champions, sono ancora alla portata. Su Mazzarri il club ha fatto delle riflessioni, che sarebbero potute aumentare senza il gol di Rrahmani al 96'. Il club è molto riconoscente nei confronti dell'allenatore, preferirebbe in ogni caso continuare con lui invece di prendere un ulteriore traghettatore.

Nuovo allenatore? Mazzarri è di passaggio sulla panchina azzurra, l'anno prossimo si ripartirà da zero e la società vorrà dare al nuovo tecnico una squadra il più possibile vicino alle sue esigenze. Anche l'operazione Traoré va vista in prospettiva, il calciatore ha avuto la malaria e non è un problema da poco. Il sogno di ADL è Conte, vuole che sieda lui sulla panchina del Napoli la prossima stagione. Proverà sicuramente a formulare un'altra offerta.

Lindstrom? Io manderei in ritiro chi lo ha preso e ha fatto spendere 30 milioni al Napoli senza conoscere le caratteristiche del calciatore".