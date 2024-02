Il Mattino, Roano: “Lo stadio Maradona ad ora non ha i requisiti per ospitare l’Europeo"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Mattino Luigi Roano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lo stadio Maradona in questo momento non ha i requisiti per ambire ad essere uno dei cinque stadi per l’Europeo: la mossa per lo stadio deve farla De Laurentiis, il ministro Abodi ha chiuso ad interventi pubblici. Bisogna tenere d’occhio lo stadio di Firenze, perché poi altri tre posti sono per Milano, Roma e Torino. La sensazione è che in altre città come Firenze, Milano e Bologna ci sia una sintonia tra le varie componenti per un eventuale nuovo stadio o restyling, a Napoli non c’è chiarezza e sembra che si vada ognuno per i fatti suoi. Il 2032 è lontano, ma per il 2026 serve il progetto di fattibilità tecnico-economico. Ci sono tre opzioni per il Maradona: diritti di superficie, un fondo immobiliare, aiuti per avere tassi minori in caso di finanziamento. Ma per i primi due servirebbe un imprenditore che scenda in campo”