Il Mattino, De Luca: "Vi ricordate cosa disse De Laurentiis a marzo su Spalletti?

Francesco De Luca, giornalista del Mattino, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Per farsi un'anima napoletana ci vogliano anni e non mesi. Il discorso di De Laurentiis è in prospettiva, perchè mettere in discussione Spalletti sarebbe un errore. Mesi fa, precisamente a marzo, disse che era il migliore allenatore che aveva avuto. Credo che l'ambiente napoletano non sia tanto diverso da altre grandi piazze come Roma o Milano. Spalletti è entrato in sintonia con l'ambiente e la qualificazione in Champions l'ha centrata.