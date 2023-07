Il Mattino, De Luca: "Osimhen? Quando arriverà in ritiro potrebbe esserci un incontro con Garcia e De Laurentiis per il futuro"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Mattino Francesco De Luca, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Un discorso di tempistiche, Kim ha una finestra che si chiude sabato per la clausola rescissoria, Victor no ed il Napoli dovrebbe stabilire una data entro la quale dovrebbe arrivare una proposta, certo non il 18 agosto al giorno prima del debutto in campionato. La situazione è molto fluida, ragionevolmente la prossima settimana quando Osimhen sarà in ritiro ci potrà essere un incontro tra Garcia e De Laurentiis per fare il punto della situazione: ovvio che l’auspicio sia che rimanga a lungo a Napoli, ma il club in questi anni ha sempre sostituito alla grande chi è partito”