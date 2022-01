Il Mattino, De Luca: "Napoli? S'è rivista qualità nel gioco con Fabian e Zielinski! Gli azzurri hanno tenuto botta con tutti gli infortuni"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Mattino Francesco De Luca, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Ieri abbiamo rivisto per grandi tratti la squadra vista e ammirata nelle prime otto vittorie in Serie A, il Napoli ha tenuto botta con tutti gli infortuni e le positività rimanendo in corsa per l’obiettivo stagionale ovvero la Champions League. Si è rivista qualità nel gioco con Fabian e Zielinski, nonché una certa solidità difensiva. Se dovesse esserci continuità a febbraio come mai accaduto dopo Sarri, ed è mancata anche a causa dell’indisponibilità di tanti calciatori, allora vivremo partite di grande fascino come quella con l’Inter ed il doppio scontro europeo con il Barcellona”